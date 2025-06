Nelle simulazioni vengono messi sul sedile del passeggero nonostante la maggior parte dei conducenti siano donne

Servono manichini da crash test maschili e femminili aggiornati. E’ la richiesta di alcuni esperti nel settore della sicurezza stradale. Per vari motivi, infatti, l’introduzione di nuovi requisiti per i manichini, utilizzati nelle simulazioni di incidenti stradali, procede a rilento. Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti dove si svolge gran parte della ricerca. Il fantoccio utilizzato si chiama Hybrid III, è stato sviluppato nel 1978 ed è modellato su un uomo alto 1,75 metri e con un peso di 77 chilogrammi. Queste però erano le dimensioni medie negli anni ’70, +11 kg rispetto alla media attuale.

Il manichino femminile, invece, è una versione più piccola che viene regolarmente testata sul sedile del passeggero anche se la maggior parte dei conducenti negli Usa sono donne. Ma se in America ancora non sono stati introdotti nuovi fantocci, in Europa dal 2020 sono stati incorporati manichini più avanzati che rappresentano meglio le nuove generazioni. Si tratta di THOR 50M E THOR 5F, sviluppati dagli ingegneri di Humanetics.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata