I partecipanti denunciano il divieto alle manifestazioni in alcuni Paesi

Decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade a Lisbona sabato per la parata dell’Euro Pride 2025. Partecipanti provenienti da tutta Europa si sono riuniti in Portogallo per l’evento, che rappresenta il momento clou della settimana dell’Euro Pride.

Gli organizzatori affermano che questo Euro Pride è più di una celebrazione, ma anche un “grido di resistenza” in un momento in cui molti membri della comunità si sentono presi di mira. Il manifesto dell’evento evidenziava come in tutta Europa alcune marce siano state vietate, in particolare in Ungheria.

