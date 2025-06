Migliaia le persone che hanno affollato piazza Repubblica

E’ arrivata in piazza della Repubblica a Roma Rose Villain, madrina del Roma Pride 2025. La cantautrice milanese ha intonato la canzone ‘Fuorilegge‘, presentata all’ultimo Festival di Sanremo, ed inno della manifestazione per i diritti Lgbtqia+ di quest’anno. Sono migliaia le persone che stanno affollando piazza Repubblica, da dove il corteo è partito per snodarsi lungo le vie della Capitale, ed arrivare fino in piazza di Porta Capena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata