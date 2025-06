Secondo il servizio medico d'emergenza non si segnalano feriti

Le immagini della devastazione a Beit She’an, nel nord di Israele, dove un drone iraniano ha colpito un edificio a due piani. Secondo quanto riporta Times of Israel, che cita il servizio medico d’emergenza israeliano, Magen David Adom, non sono stati trovati feriti dopo che i sanitari hanno ispezionato il posto. La guerra tra Israele e Iran è scoppiata il 13 giugno, con raid aerei israeliani che hanno colpito siti nucleari e militari, alti generali e scienziati nucleari. Secondo un gruppo iraniano per i diritti umani con sede a Washington, almeno 657 persone, tra cui 263 civili, sono state uccise in Iran e oltre 2.000 sono rimaste ferite.

L’Iran ha risposto lanciando 450 missili e 1.000 droni contro Israele, secondo le stime dell’esercito israeliano. La maggior parte è stata intercettata dai sistemi di difesa aerea multilivello di Israele, ma almeno 24 persone sono rimaste uccise e centinaia ferite in territorio israeliano.

