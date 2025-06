I manifestanti hanno intonato slogan contro Israele e Stati Uniti

Venerdì, decine di migliaia di persone in Yemen sono scese nelle strade della capitale Sana’a, come già accaduto in passato, per manifestare solidarietà all’Iran e ai palestinesi nella Striscia di Gaza. I manifestanti hanno sventolato bandiere iraniane e palestinesi e intonato slogan contro Israele, gli Stati Uniti e gli ebrei. Oltre alle bandiere, i manifestanti hanno brandito pistole e il Corano, il testo sacro dell’Islam.

