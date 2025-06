In Svizzera l'incontro di Kallas con Regno Unito, Francia, Germania e Iran

(LaPresse) Il capo della diplomazia dell’Unione Europea Kaja Kallas e i suoi omologhi di Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati venerdì a Ginevra in vista del vertice con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, per i primi colloqui faccia a faccia dall’inizio dei raid aerei israeliani del 13 giugno. “Abbiamo sempre dimostrato la nostra apertura al negoziato e al dialogo – dice il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri Anouar El Anouni – ed è in quest’ottica che va letta la riunione odierna. L’Ue continuerà a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a trovare una soluzione duratura alla questione nucleare iraniana, che può avvenire solo attraverso un accordo negoziato. Per questo motivo, è attualmente in corso un’intensa attività di contatto che coinvolge tutte le parti interessate, come avviene oggi, per preservare lo spazio per la diplomazia e creare le condizioni per una soluzione negoziata alla questione nucleare iraniana”.

