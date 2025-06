In Libano in centinaia hanno espresso vicinanza all'Iran e all'ayatollah Khamenei

Centinaia di sostenitori del gruppo militante Hezbollah si sono riuniti nella periferia meridionale di Beirut, per manifestare il proprio sostegno a Teheran. I manifestanti hanno sventolato bandiere iraniane, libanesi e palestinesi, oltre a quella di Hezbollah, e hanno intonato slogan come “morte all’America” e “morte a Israele”. Alcuni hanno anche gridato promesse di fedeltà al leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, venerato come autorità religiosa da molti musulmani sciiti. Hezbollah ha subito gravi perdite nella guerra con Israele, conclusasi con un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti a novembre, e finora è rimasto in disparte nella guerra tra Iran e Israele.

