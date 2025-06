Il Segretario Generale delle Nazioni Unite: "120 milioni di sfollati a causa delle guerre"

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lamentato l’aumento dei conflitti in tutto il mondo, in un discorso al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “I conflitti stanno proliferando e durano più a lungo, costringendo oltre 120 milioni di persone ad abbandonare le proprie case: un numero senza precedenti di individui con vite e futuri sconvolti”, ha detto Guterres che ha poi citato le tensioni commerciali globali e i tagli agli aiuti internazionali come tendenze che alimentano la povertà e l’instabilità nei Paesi devastati dai conflitti. “Non è una coincidenza che nove dei dieci Paesi con gli indicatori di sviluppo umano più bassi siano attualmente in stato di conflitto”, ha concluso Guterres.

