Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha condannato “qualsiasi escalation militare in Medio Oriente”, dopo l’attacco di Israele in Iran e ha chiesto alle parti di “dar prova di massima moderazione, evitando a tutti i costi una discesa in un conflitto più profondo, una situazione che la regione difficilmente può permettersi”. Lo riferisce l’Onu in una nota. Guterres, che si è detto “particolarmente preoccupato”, ha ricordato l’obbligo degli Stati membri dell’Onu di agire in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.

