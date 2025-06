Il tycoon: "Ora Teheran vuole negoziare ma poteva farlo prima"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non essere sicuro di “quanto durerà” il conflitto tra Israele e Iran e, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, ha ribadito un concetto già espresso nelle ultime ore. “Due parole semplicissime: resa incondizionata”, ha aggiunto, riferendosi all’Iran, “ne ho abbastanza”. Trump ha poi detto che i negoziatori iraniani hanno ipotizzato di “venire alla Casa Bianca”, anche se secondo lui, la cosa è difficile.

Trump: “Ora Teheran vuole negoziare ma poteva farlo prima”

A tal proposito il tycoon ha specificato: “L’Iran ha un sacco di problemi e vuole negoziare”. “E io ho detto: ‘Perché non avete negoziato con me prima, con tutta questa morte e distruzione?’. Perché non avete negoziato?”, ha continuato Trump, “ho detto alla gente: ‘Perché non avete negoziato con me due settimane fa? Avreste potuto farlo. Avreste avuto un Paese'”.

Trump: “Attacco Usa? Non posso dirlo, nessuno sa cosa farò”

Alla domanda dei giornalisti se gli Stati Uniti si stiano avvicinando a un possibile attacco agli impianti nucleari iraniani, il presidente Donald Trump ha glissato: “Non posso dirlo… Non penserà seriamente che risponderò a questa domanda”. “Non si sa nemmeno se lo farò. Non lo si sa. Potrei farlo, potrei non farlo. Voglio dire, nessuno sa cosa farò”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata