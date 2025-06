Nuovo colloquio telefonico di Netanyahu con Trump, che ieri aveva chiesto la "resa incondizionata" dell'Ayatollah

Ancora attacchi incrociati tra Israele e Iran nella notte. Sirene d’allarme hanno suonato nel nord e nel centro di Israele e, successivamente, l’Idf ha lanciato raid missilistici nell’area della capitale Teheran. Intanto, dopo che ieri, martedì, il presidente americano Donald Trump ha detto di non escludere che gli Usa possano entrare in guerra a fianco dello Stato ebraico, invitando la guida suprema Ali Khamenei alla “resa incondizionata“, quest’ultimo ha risposto sui social dicendo che “la battaglia ha inizio”. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO

Xi: “Profonda preoccupazione per inasprimento tensioni”

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un allentamento delle tensioni in Medioriente “il prima possibile” e ha affermato che la Cina è “profondamente preoccupata per l’improvviso inasprimento delle tensioni causato dall’operazione militare israeliana contro l’Iran”. Xi, in visita nella capitale kazaka Astana, ha aggiunto che la Cina “si oppone a qualsiasi azione che violi la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale di altri paesi”. Xi ha aggiunto che la Cina “è pronta a collaborare con tutte le parti per svolgere un ruolo costruttivo nel ripristinare la pace e la stabilità in Medioriente”.

Prima evacuazione di cittadini cinesi da Teheran

Pechino ha iniziato a evacuare il primo gruppo di cittadini cinesi dall’Iran. Lo riportano i media statali cinesi spiegando che l’Ambasciata in Iran ha organizzato martedì la partenza del primo gruppo di cittadini da Teheran per entrare in Turkmenistan via terra.

Per Khamenei “la battaglia ha inizio”

“La battaglia ha inizio“. È la minaccia lanciata dalla Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei. “Ali ritorna a Khaybar” si legge in un post, secondo una traduzione di Iran International. La dichiarazione fa riferimento al primo imam dell’Islam sciita e alla sua conquista della città ebraica di Khaybar nel VII secolo. Il post include un’immagine di un uomo con una spada che entra da un cancello simile a una fortezza, con strisce infuocate nel cielo sopra. La dichiarazione è il primo messaggio pubblico di Khamenei da quando Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran e ha detto che gli Stati Uniti per “il momento” stanno rinviando l’uccisione dell’ayatollah.

Nuovi attacchi nell’area di Teheran

Le Forze di difesa israeliane affermano che l’aeronautica militare sta conducendo una serie di attacchi nell’area della capitale iraniana Teheran.

Udite esplosioni a Tel Aviv

Le sirene d’allarme risuonano nel centro di Israele per il nuovo attacco missilistico dell’Iran. L’Idf ha ordinato ai residenti di quelle zone di rifugiarsi nei rifugi antiaerei. Gli abitanti di Tel Aviv, scrive Times of Israel, riferiscono di aver udito delle esplosioni sopra la città.

Idf: segnalato nuovo attacco missilistico verso Israele

Le Forze di difesa israeliane affermano di aver rilevato altri missili lanciati dall’Iran meno di un’ora dopo il precedente attacco. Le sirene d’allarme risuonano nel centro di Israele.

Sirene d’allarme nel nord e nel centro di Israele

Le sirene d’allarme risuonano nel centro e nel nord di Israele a causa di un nuovo attacco missilistico balistico iraniano. Lo riporta Times of Israel.

Colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riferisce Haaretz.

Idf: nuovo lancio di missili dall’Iran verso Israele

Le Forze di difesa israeliane affermano di aver rilevato un nuovo lancio di missili balistici dall’Iran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata