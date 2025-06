148 persone arrivano nello scalo con un volo dall'Egitto

Il primo gruppo di 89 cittadini bulgari evacuati da Israele per il conflitto in corso con l’Iran è arrivato nella notte tra martedì e mercoledì all’aeroporto di Sofia. Sul volo, partito da Sharm el-Sheikh in Egitto, dove i passeggeri erano stati portati in bus, erano state imbarcate in tutto 148 persone. Oltre ai bulgari erano presenti sloveni, kosovari, albanesi, romeni, belgi e statunitensi. Ad accogliere in aeroporto il gruppo c’erano il ministro degli Esteri bulgaro Georg Georgiev e diplomatici degli altri paesi coinvolti nell’operazione di rimpatrio.

