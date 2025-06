L'avvertimento dell'ayatollah: "Israele ha commesso grave errore e sarà punito"

“Le persone intelligenti che conoscono l’Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perché la nazione iraniana non si arrenderà e gli americani dovrebbero sapere che qualsiasi intervento militare statunitense sarà senza dubbio accompagnato da danni irreparabili“. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, in un messaggio televisivo alla nazione. “Israele ha commesso un grave errore e sarà punito per le sue azioni. L’Iran non perdonerà l’entità sionista per aver violato il suo spazio aereo e non dimenticherà il sangue dei suoi martiri”, ha aggiunto Khamenei. “La nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno”.

