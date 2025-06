La guida suprema in un discorso alla Nazione: "Israele ha commesso grave errore e sarà punito"

Ancora raid tra Iran e Israele con Teheran che annuncia di aver utilizzato missili ipersonici e Tel Aviv che assicura di aver colpito siti del programma nucleare. Nel frattempo la Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha tenuto un discorso televisivo alla nazione. Nel suo intervento, Khamenei ha assicurato.

Khamenei: “Qualsiasi intervento Usa provocherà danni irreparabili”

“Le persone intelligenti che conoscono l’Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso, perché la nazione iraniana non si arrenderà e gli americani dovrebbero sapere che qualsiasi intervento militare statunitense sarà senza dubbio accompagnato da danni irreparabili”, ha dichiarato l’ayatollah nel suo messaggio alla nazione in cui ha sottolineato che “la nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, e questa nazione non si arrenderà a nessuno”.

Khamenei: “Israele ha commesso grave errore e sarà punito”

La Guida Suprema iraniana si è poi rivolta a Israele, sostenendo che “ha commesso un grave errore e sarà punito per le sue azioni”. “L’Iran non perdonerà l’entità sionista per aver violato il suo spazio aereo e non dimenticherà il sangue dei suoi martiri”, ha spiegato Khamenei che ha poi continuato: “Le nostre forze armate sono pronte a difendere la patria e sono supportate dai vertici dell’Iran e dall’intero popolo”.

Khamenei: “Ultimatum di Trump è inaccettabile”

Inevitabile un riferimento a Donald Trump intervenuto nelle ultime ore sul conflitto, dichiarando che si aspetta la resa incondizionata di Teheran. “In dichiarazioni inaccettabili, il Presidente degli Stati Uniti invita esplicitamente la nazione iraniana ad arrendersi ma le minacce non influenzano mai il comportamento e il pensiero della nazione iraniana”, ha concluso l’Ayatollah.

