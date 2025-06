Le parole del presidente statunitense a bordo dell'Air Force One

Di ritorno dal vertice del G7 in Canada, a bordo dell’Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la necessità che i civili siano evacuati da Teheran. “Ho negoziato” – ha detto Trump “Ho detto loro di firmare l’accordo, avrebbero dovuto farlo. Le loro città sono state ridotte in macerie, hanno perso molte persone”. “Non sto cercando un cessate il fuoco. Stiamo cercando qualcosa di meglio di un cessate il fuoco. Non stiamo cercando un cessate il fuoco. Non ho detto che stavo cercando un cessate il fuoco. Quello era Emmanuel (Macron, ndr), bravo ragazzo, ma non sempre capisce bene. Ma noi non stiamo cercando questo: stiamo cercando qualcosa di meglio di un cessate il fuoco”.

