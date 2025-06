Le parole del presidente francese a margine del vertice in Canada

Il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del vertice del G7 in Canada, ha dichiarato che è “del tutto positivo” che il presidente Donald Trump abbia deciso di lasciare il vertice con un giorno di anticipo, mentre proseguono gli sforzi per allentare la tensione tra Israele e Iran. Macron ha dichiarato ai giornalisti, dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti, di essere stato informato che erano in corso discussioni per allentare la tensione tra Israele e Iran e ha aggiunto che “se gli Stati Uniti d’America riusciranno a garantire un cessate il fuoco”, la Francia lo sosterrà. Ha aggiunto che il ruolo svolto dagli Stati Uniti è “fondamentale”. I leader mondiali si erano riuniti in Canada con l’obiettivo specifico di contribuire ad allentare una serie di tensioni globali.

