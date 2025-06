Photo by: Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images

Arrivato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Focus su Medioriente e Ucraina

C’è anche il conflitto tra Israele e Iran sul tavolo delle discussioni del G7 in Canada. La situazione in Medioriente, infatti, preoccupa i leader mondiali che si sono riuniti a Kananaskis, nella provincia dell’Alberta. Presenti i capi di governo di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti.

Trump atterrato a Calgary per il G7, oggi bilaterale con Carney

L’Air Force One di Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Calgary. Il presidente Usa si trasferirà poi in elicottero nella vicina Kananaskis, sede del G7. Unico incontro bilaterale in programma per oggi per il presidente è quello col padrone di casa, il premier canadese Mark Carney, previsto alle 9 (le 17 in Italia).

Meloni a Starmer: “Ottima occasione per discutere in momento difficile”

Con la possibilità di “stare due giorni insieme”, è “un’occasione ottima per provare a discutere di tutti i temi che abbiamo in questo momento difficile: i recenti eventi in Medioriente, il cammino verso una pace giusta e duratura in Ucraina, gli sforzi che dobbiamo fare in Europa per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza, verso il vertice Nato”. Così la premier Giorgia Meloni nello scambio di battute con Keir Starmer, all’inizio del loro bilaterale di domenica sera a margine del vertice di Kananaskis.

Meloni incontra Merz

Giorgia Meloni ha incontrato nella serata di domenica il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, a breve distanza dal loro recente colloquio a Roma, il meeting ha permesso di confermare la comune volontà di riunire a Roma, a inizio 2026, una nuova edizione del Vertice intergovernativo tra Italia e Germania e di mantenere uno stretto coordinamento sui principali temi dell’agenda Ue, come il contrasto alle migrazioni irregolari e la competitività. Il colloquio ha inoltre consentito uno scambio di vedute sui più recenti sviluppi in Medioriente e sulla guerra in Ucraina, nel quadro delle relazioni transatlantiche e in vista del prossimo Vertice Nato dell’Aja.

