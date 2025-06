Il presidente statunitense sui social: “Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”

I leader del G7 hanno posato per una foto di gruppo in Canada, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si preparava a partire in anticipo, un giorno prima del previsto, a causa dell’intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran. Durante il vertice, Trump ha pubblicato sui suoi social media un post sulle tensioni in Medio Oriente, scrivendo: “Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Trump avrebbe dovuto incontrare martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Senza entrare nei dettagli della sua decisione, Trump ha detto che avrebbe voluto rimanere in Canada. Ha parlato con i giornalisti durante una sessione di foto di gruppo con gli altri leader del G7. “Devo tornare, è molto importante”.

