Il presidente statunitense era in Canada per partecipare al vertice

Il presidente Donald Trump ha lasciato improvvisamente il vertice del G7, partendo con un giorno di anticipo a causa dell’intensificarsi del conflitto Israele-Iran. I leader mondiali si erano riuniti in Canada con l’obiettivo specifico di contribuire a disinnescare una serie di punti critici a livello globale, ma sono stati interrotti da una resa dei conti sul programma nucleare iraniano che potrebbe degenerare in modo pericoloso e incontrollabile.

Durante il vertice, Trump ha avvertito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia “troppo tardi”. Ha affermato che i leader iraniani “vorrebbero parlare”, ma hanno già avuto 60 giorni per raggiungere un accordo sulle loro ambizioni nucleari e non ci sono riusciti prima dell’inizio dell’attacco aereo israeliano. “Devono trovare un accordo”, ha detto. Alla domanda su cosa servirebbe perché gli Stati Uniti intervengano militarmente nel conflitto, Trump ha risposto lunedì mattina: “Non voglio parlarne”.

Lunedì pomeriggio, Trump ha lanciato un minaccioso avvertimento sui social media: “Tutti devono evacuare immediatamente Teheran!”. Poco dopo, Trump ha deciso di lasciare il vertice e di saltare una serie di incontri previsti per martedì che avrebbero affrontato questioni sulla guerra in Ucraina e non solo. Mentre posava per una foto lunedì sera con gli altri leader del G7, Trump ha detto semplicemente: “Devo tornare, è molto importante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata