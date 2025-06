Lo ha spiegato la ministra della Transizione Ecologica spagnola Sara Aagesen portando le conclusioni della commissione d'inchiesta sui fatti del 28 aprile

La ministra della Transizione Ecologica spagnola Sara Aagesen ha presentato al Consiglio dei ministri le prime conclusioni del rapporto della commissione d’inchiesta sulle cause del blackout in Spagna e Portogallo del 28 aprile 2025. L’incidente – riportano i media spagnoli – è stato descritto come “di origine multifattoriale”, sebbene “la causa principale dell’interruzione di corrente sia stata una cascata di sovratensioni”, ha spiegato Aagesen nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri.

In sintesi il sistema “non aveva una capacità di tensione dinamica sufficiente”. A questo – ha detto ancora – si è aggiunto il fatto che “le unità di generazione programmate non hanno assorbito tutta la potenza reattiva (oscillazioni e variazioni di tensione) generata durante la mattinata del 28 aprile”. La potenza sincrona programmata quindi era inferiore al necessario e quella disponibile non funzionava come previsto. La ministra ha inoltre precisato che “non si è verificato alcun attacco informatico” al sistema.

Quanto è durato il blackout?

Il blackout del 28 aprile è durato meno di 24 ore. Già dalla prima mattina di oggi il 90% della rete elettrica era stato ripristinato e nel pomeriggio si è arrivati al 100%. Ieri diverse zone sono rimaste però completamente al buio per ore.

Le prime ipotesi sulle cause del blackout

“Non siamo ancora a conoscenza della causa del blackout. Ovviamente, esistono protocolli su come ripristinare la situazione, su come tornare alla normalità. Questa è la cosa più importante al momento, e quindi è necessario imparare la lezione giusta. Cercheremo di prevenire queste situazioni e cercheremo di adottare misure per prevenirle in futuro” aveva detto la portavoce della Commissione europea, Eva Hrncirova, nel briefing quotidiano con la stampa.

Società elettrica nazionale: 6-10 ore per ripristinare la corrente

Il distributore spagnolo Red Eléctrica ha affermato ai tempi che il ripristino dell’energia elettrica in gran parte del Paese poteva richiedere dalle 6 alle 10 ore. E in effetti il ripristino dell’energia non era stato semplice.

