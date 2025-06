Il viceministro degli Esteri agli Stati generali della prevenzione a Napoli

“L’Italia è in prima linea per la de-escalation per la pace. Siamo l’unico Paese che può parlare contemporaneamente con gli arabi, gli israeliani, gli iraniani. Stiamo cercando di moltiplicare i nostri sforzi per una soluzione negoziale“. Queste le parole di Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni, in merito alla crisi Israele-Iran, a margine del suo intervento durante gli Stati generali della prevenzione in corso a Napoli presso la Stazione Marittima.

