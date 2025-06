Forti esplosioni vicino al sito nucleare di Fordo

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere la difesa di Israele. Lo ha detto Donald Trump, lasciando la Casa Bianca per volare al G7 in Canada, in merito al conflitto tra Stato ebraico e Iran. Il presidente Usa non ha però risposto alla domanda se abbia chiesto a Tel Aviv di sospendere i bombardamenti contro Teheran. “È il momento per un accordo, vedremo cosa succede”. “A volte bisogna combattere fino alla fine”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca che si è detto aperto alla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin possa avere un ruolo di mediatore. Intanto proseguono i raid da entrambe le parti.

Secondo l’organizzazione Human Rights Activists, un gruppo per i diritti umani con sede a Washington, sarebbero oltre 400 le vittime in Iran dall’inizio dei raid, più di 900 i feriti. Nel centro di Israele tre persone sono morte a causa dell’impatto di missili balistici, 30 i feriti. Mentre a Gush Dan, nell’area metropolitana di Tel Aviv, oltre 100 persone sono rimaste ferite dopo che due grattacieli sono stati presi di mira da razzi.

The Israeli military is warning Iranians to evacuate “military weapons production factories,” likely signaling new strikes.

The warning came just after Iranian foreign minister signaled Tehran would stop its attacks on Israel if Israel stopped its strikes. https://t.co/TLlZDSWL6m — The Associated Press (@AP) June 15, 2025

Idf: intercettato drone vicino alla residenza di Netanyahu

L’esercito israeliano ha riferito di aver intercettato un drone penetrato a est che era arrivato fino a Cesarea, dove si trova la residenza del premier Benjamin Netanyahu. Un portavoce dell’Idf ha riferito che il drone è stato intercettato dopo un inseguimento durato circa mezz’ora.

Tajani: “Situazione resta preoccupante”

“La situazione continua a essere preoccupante perché non ci sono segnali di distensione” tra Iran e Israele, “noi stiamo lavorando per favorire una de-escalation, favorire comunque un dialogo, la ripresa dei colloqui tra Iran e Stati Uniti che sono stati sospesi, quelli sul nucleare, ma in questo momento l’Iran non vuole riprendere”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a un’edizione straordinaria del Tg1.

Teheran: 224 morti negli attacchi israeliani

Il ministero della Salute iraniano riferito che 224 persone sono state uccise dall’inizio degli attacchi israeliani venerdì. Il portavoce Hossein Kermanpour ha riportato sui social media che altre 1.277 persone sono state ricoverate in ospedale e ha affermato che oltre il 90% delle vittime sono civili.Israele, dal canto suo, ha dichiarato che da venerdì sono state uccise 14 persone e altre 390 sono rimaste ferite.

Katz: “Abitanti di Teheran pagheranno il prezzo”

“Gli abitanti di Teheran pagheranno il prezzo” per gli attacchi compiuti dall’Iran contro i civili israealiani, “e presto”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. “L’arrogante dittatore di Teheran è diventato un assassino spaventato che spara al fronte interno civile israeliano per dissuadere le Forze di Difesa Israeliane dal continuare a compiere attacchi che stanno distruggendo le sue capacità”, ha sottolineato in una nota.

Cinque morti e 92 feriti in attacco a Israele

Sale a cinque morti il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico lanciato dall’Iran questa notte in Israele. Lo riporta il ‘The Times of Israel’ citando il report del servizio di soccorso Magen David Adom. L’ultima vittima è stata trovata tra le macerie di un grattacielo residenziale colpito da un attacco a Petah Tikva. I feriti sono invece 92, la maggior parte con ferite lievi.

Idf: colpiti centri comando Forze Quds a Teheran

I jet dell’aeronautica militare dell’esercito israeliano hanno attaccato a Teheran i centri di comando della Forza Quds, una componente del Corpo delle Guardie delle rivoluzione islamica, basandosi su precisi dati di intelligence. Lo annuncia l’Idf, spiegando che i centri colpiti venivano utilizzati “per pianificare attacchi terroristici contro Israele tramite i rappresentanti del regime iraniano in Medioriente”.

Idf: attacco a siti missilistici terra-terra

L’esercito israeliano ha attaccato i siti di lancio di missili terra-terra nell’Iran centrale. Lo ha annunciato il Comando del Fronte Interno dell’Idf, che ha intimato agli israeliani di rimanere nei pressi dei rifugi, in vista di un previsto attacco missilistico.

Iran, forti esplosioni vicino al sito nucleare di Fordo

Forti esplosioni sono state segnalate vicino al sito nucleare iraniano di Fordo. Lo riporta ‘Iran International’.

