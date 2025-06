Il responsabile della Divisione difesa aerea dell'azienda: "Atto premeditato del governo"

Al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi oscurati con dei grossi pannelli neri gli stand espositivi delle aziende israeliane. Tra le aziende coinvolte ci sono Israel Aerospace Industries, Rafael ed Elbit che mostravano all’interno dello spazio allestito al Le Bourget di Parigi i loro sistemi di difesa. Secondo le autorità francesi, che hanno disposto la misura nella notte prima dell’apertura del salone, le aziende non avrebbero rispettato l’accordo di non esporre armi offensive per via dell’attualità del conflitto con l’Iran. Le aziende in questione negano ci sia stato un accordo preventivo.

Le dichiarazioni del responsabile di Rafael, Shlomo Toaff

Tra queste c’è Rafael che accanto agli stand oscurati dichiara tramite il responsabile della Divisione difesa aerea Shlomo Toaff: “L’unica cosa che so è che ieri sera il nostro team ha finito di allestire gli stand. E quando siamo arrivati qui stamattina, erano stati chiusi con questo. Questo è quello che abbiamo trovato stamattina. Il muro che vedete dietro di me, il muro bianco, era nero. Ma dopo che uno dei nostri operai ha scritto sul muro che dietro di esso si trovano alcuni dei migliori sistemi di difesa aerea al mondo, utilizzati da molti paesi, anche nell’attuale guerra con l’Iran, per difendere il nostro paese. Il governo francese non vuole che li vediate. E successivamente, il governo francese è venuto e ha messo del bianco, una sorta di camuffamento, sul muro per cancellare ciò che era stato scritto” spiega. “Questo per dimostrare come funzionano la libertà e l’uguaglianza in Francia” dice ancora. “Abbiamo una vasta gamma di armi. Tutto ciò che facciamo, dall’aria ai sistemi, dai sistemi aria-terra ai sistemi di difesa aerea, è lì, utilizzato da molti paesi” prosegue. “Non c’è stato alcun accordo con noi – dice ancora -. E hanno coperto tutto. Questo dimostra solo che qui non c’è nulla”. “Forse è offensivo per il governo francese che noi possiamo proteggerci

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata