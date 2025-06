La decisione è stata presa dalle autorità francesi prima dell'apertura della 55esima edizione

Pannelli neri intorno agli stand delle aziende di difesa israeliane al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. Tra le imprese coinvolte Israel Aerospace Industries, Rafael, Elbit e UVision. La decisione è stata presa dalle autorità francesi nella notte prima dell’apertura della 55esima edizione dell’esposizione.

Al momento non è possibile vedere gli strumenti militari esposti dalle aziende e la polizia francese è presente sul posto con alcuni agenti della Compagnie républicaine de sécurité per presidiare la zona. Secondo le prime ricostruzioni la decisione sarebbe arrivata dalle autorità francesi dopo la richiesta, rifiutata delle aziende israeliane, di non esporre armi offensive visto il conflitto in corso con l’Iran e la situazione a Gaza.

