Il leader dell'opposizione: "Non è il momento giusto per fare politico"

Solo pochi giorni fa spingeva per rovesciare il governo del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Ma il leader dell’opposizione Yair Lapid ha ora sospeso le aspre critiche, che duravano da mesi, contro il rivale politico, schierandosi a favore dell’operazione contro l’Iran. Colpire l’Iran era “la cosa giusta da fare”, ha detto in un’intervista all’Associated Press. Benjamin Netanyahu “è un acerrimo rivale politico”, “penso che non sia la persona giusta per guidare il Paese. Ma su questo punto aveva ragione”. Per Lapid si tratta di un netto dietrofront. L’opposizione israeliana ha criticato Netanyahu per la guerra nella Striscia di Gaza, accusandolo di prendere decisioni politicamente motivate. Ora però Lapid afferma che “non è il momento giusto per fare politica”. Per i funzionari israeliani il programma nucleare iraniano rappresenta una minaccia concreta all’esistenza di Israele, considerato che Teheran ha così una possibilità di costruire l’arma atomica. Al contrario, Teheran continua a sostenere che il proprio programma nucleare sia pacifico.

Il dietrofront dell’opposizione dopo l’attacco di Israele a Tel Aviv

Circa 24 ore prima che il Netanyahu lanciasse il duro attacco all’Iran, l’opposizione israeliana stava tramando per far cadere il suo governo. Ora, a pochi giorni dall’inizio dell’operazione in corso contro Teheran, l’opposizione ha serrato i ranghi, sospendendo mesi di aspre critiche contro Netanyahu e la sua gestione della guerra a Gaza. Si tratta di un netto dietrofront per una costellazione di partiti che hanno criticato Netanyahu durante tutta la guerra per quello che hanno definito un processo decisionale politicamente motivato. “Non è il momento giusto per fare politica”, ha dichiarato all’Associated Press il leader dell’opposizione ed ex premier Yair Lapid nella sua prima intervista con un media internazionale dall’inizio dell’operazione contro l’Iran. L’ultimo conflitto è iniziato quando Israele ha lanciato un attacco ai massimi vertici militari dell’Iran, ai siti di arricchimento dell’uranio e agli scienziati nucleari, ritenendolo necessario per impedire al suo avversario di lunga data di avvicinarsi ulteriormente alla costruzione di un’arma atomica, che secondo Israele rappresenterebbe una minaccia esistenziale. L’Iran sostiene che il suo programma nucleare sia pacifico. Lapid ha parlato pochi giorni dopo aver indetto dal podio del parlamento israeliano elezioni per estromettere Netanyahu. “Sì, questo governo deve essere rovesciato, ma non nel mezzo di una lotta per l’esistenza”, ha detto Lapid. E quella lotta è diventata personale. La casa di suo figlio è stata danneggiata da un attacco iraniano, sebbene non ci fosse nessuno in quel momento, a parte gli animali domestici. I politici israeliani di ogni orientamento politico in genere si allineano alle azioni del governo in tempo di guerra o di crisi. Ma la profonda polarizzazione nel Paese, alimentata in gran parte dall’opinione pubblica su Netanyahu, e le forti proteste contro il suo governo che hanno preceduto la guerra a Gaza e sono continuate durante la guerra, rendono il cambio di rotta dell’opposizione ancora più eclatante. Gli ultimi 20 mesi hanno rappresentato anche un periodo senza precedenti nella storia israeliana, con l’attacco guidato da Hamas al sud di Israele il 7 ottobre 2023 – il più letale che il Paese abbia mai affrontato – che ha scatenato la guerra a Gaza. E poi una guerra contro il gruppo militante Hezbollah in Libano e ora una grave escalation con l’Iran. Netanyahu, leader divisivo che ha governato quasi ininterrottamente per 16 anni, è stato al timone per tutto questo periodo. Sotto processo per presunta corruzione e dipendente dai partiti di estrema destra per mantenere il potere, ha alimentato le accuse di prolungare la guerra a Gaza per compiacere i suoi partner di governo e ritardare un’elezione che potrebbe porre fine al suo governo.

L’appoggio all’esercito dei partiti d’opposizione

Mentre Netanyahu afferma di agire nel migliore interesse di Israele, i partiti di opposizione, tra cui Yesh Atid di Lapid, hanno duramente criticato questa idea. Ma dopo l’inizio dell’operazione israeliana contro l’Iran, lui e altri leader dei partiti di opposizione hanno offerto il loro sostegno, sottolineando di appoggiare l’esercito. “Non ci siamo schierati a sostegno del governo”, ha dichiarato Lapid dal suo ufficio di partito a Tel Aviv. “Ci siamo schierati a sostegno della necessità di agire nel momento inevitabile”. Lapid, ex conduttore televisivo ed ex pugile, è entrato in politica nel 2013. È diventato primo ministro ad interim per un breve periodo nel 2022, nell’ambito di un accordo con un altro partito. Non è riuscito a formare una coalizione nelle elezioni tenutesi poco dopo, che hanno riportato Netanyahu al potere in un governo composto da partiti di estrema destra e ultra-ortodossi. Per gran parte della guerra, Lapid e altri legislatori dell’opposizione hanno spinto Netanyahu a raggiungere un accordo con Hamas per liberare gli ostaggi. Il mese scorso, Lapid ha tenuto un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, in occasione dei 600 giorni dall’inizio della guerra a Gaza, in cui ha criticato duramente Netanyahu per aver portato in Israele un conflitto inesistente durante il suo breve mandato. Netanyahu, le cui fortune politiche sono state per lo più indebolite durante il conflitto in Medio Oriente, ha goduto di brevi rialzi del sostegno pubblico in seguito ai successi militari, come una tornata di scontri con Hezbollah lo scorso anno. Potrebbe ottenere lo stesso sostegno, se l’opinione pubblica si schierasse a favore dell’operazione iraniana. I sondaggi precedenti alla campagna elettorale mostravano che Netanyahu avrebbe difficoltà a formare una coalizione se le elezioni si tenessero oggi. Il partito di Lapid, ora il secondo più grande con 24 seggi nei 120 del parlamento, potrebbe perdere metà o più del suo sostegno, secondo i sondaggi. Ma Lapid ha affermato che la politica e le motivazioni di Netanyahu erano ormai irrilevanti, perché colpire l’Iran era “la cosa giusta da fare”. “Benjamin Netanyahu è un acerrimo rivale politico”, ha detto Lapid. “Penso che non sia la persona giusta per guidare il Paese. Ma su questo punto aveva ragione”.

