Per il quarto giorno consecutivo, Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi

Esplosioni nei cieli di Tel Aviv, dopo che nella notte tra domenica e lunedì sono stati lanciati missili dall’Iran verso Israele. Per il quarto giorno consecutivo, Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro lo Stato Ebraico, facendo scattare l’allarme antiaereo in tutto il Paese. I servizi di emergenza hanno segnalato la caduta di schegge in diverse zone del centro del Paese, che hanno provocato incendi e feriti.

