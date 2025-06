Chiuso lo spazio aereo a causa della guerra con l'Iran

Il principale aeroporto internazionale di Israele resta chiuso per i voli in partenza e in arrivo a causa degli scontri tra l’esercito israeliano e l’Iran. Lo spazio aereo sopra Israele è stato chiuso dopo che lo Stato Ebraico ha sferrato attacchi aerei contro Teheran. Tel Aviv ha chiuso il suo principale hub internazionale, l’aeroporto Ben Gurion, “fino a nuovo avviso”, lasciando oltre 50.000 persone bloccate all’estero.

Le autorità hanno trasferito oltre i confini gli aerei delle tre compagnie aeree del Paese. Chi si trova all’estero potrebbe dover aspettare giorni prima di poter tornare in Israele, hanno fatto sapere le autorità aeroportuali.

