Il presidente degli Stati Uniti ha raggiunto il Canada per il summit

L’Air Force One di Donald Trump è atterrato all’aeroporto di Calgary. in Canada. Il presidente degli Stati Uniti si è trasferito poi in elicottero nella vicina Kananaskis, sede del G7. Oltre al bilaterale con il premier canadese Mark Carney, l’inquilino della Casa Bianca ha in programma, nel corso del vertice, anche dei faccia a faccia col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con la presidente messicana Claudia Shinbaun. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca parlando con i giornalisti al seguito del leader di Washington.

