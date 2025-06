Il traffico è bloccato sulle maggiori strade e autostrade che portano fuori dalla città

Lunghe code di automobili in uscita da Teheran si sono viste nel pomeriggio di domenica, dopo che la capitale dell’Iran è stata colpita da nuove ondate di attacchi israeliani. In migliaia i residenti che hanno riempito le principali arterie stradali in seguito ai raid dello Stato ebraico: il traffico è bloccato sulle maggiori strade e autostrade che portano fuori dalla città. Nella giornata di oggi, dopo gli attacchi della notte, nuove esplosioni si sono sentite a Teheran prima intorno a mezzogiorno ora locale e poi intorno alle 15.30 ora locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata