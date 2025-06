Colpiti il centro della capitale e il quartiere vicino al quartier generale dell'aeronautica

Colonne di fumo si levano sopra gli edifici di Teheran, capitale dell’Iran, dopo una nuova ondata di raid aerei israeliani nel terzo giorno consecutivo di attacchi da parte dello Stato ebraico in tutto il territorio del Paese. La Repubblica islamica ha risposto sparando missili contro Israele, e funzionari israeliani hanno minacciato un uso della forza ancora maggiore dopo che alcuni missili iraniani sono riusciti a eludere le difese aeree israeliane colpendo edifici nel cuore del Paese. Esplosioni hanno scosso Teheran intorno a mezzogiorno e di nuovo verso le 15:30. Agenzie semiufficiali vicine ai Guardiani della Rivoluzione hanno riportato un attacco nell’area di Piazza Vali-e Asr, nel centro della città, e un altro in un quartiere intitolato all’aeronautica militare, che lì ha il proprio quartier generale. Non sono state segnalate vittime al momento.

