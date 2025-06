Difficile il percorso di identificazione dei corpi delle persone decedute nell'incidente aereo

Le autorità indiane hanno iniziato a consegnare ai parenti le salme delle vittime dello schianto del volo Air India che giovedì scorso è precipitato nello stato del Gujarat uccidendo almeno 270 persone. Alcuni dei corpi sono stati identificati attraverso il test del Dna, ma il processo di riconoscimento è molto difficile: la maggior parte dei corpi dopo l’incidente erano carbonizzati e mutilati, quindi irriconoscibili. Centinaia di parenti delle vittime hanno fornito campioni di DNA all’ospedale. Le famiglie delle vittime hanno aspettato fuori dalla camera mortuaria dell’ospedale mentre le autorità lavoravano per completare le formalità e trasferire i corpi nelle bare sulle ambulanze. La maggior parte di loro ha espresso frustrazione per la lentezza del processo di identificazione. Le autorità dicono che normalmente ci vogliono fino a 72 ore per completare il confronto del DNA e che stanno accelerando il processo. Il Boeing 787 di Air India, diretto a Londra, ha colpito un ostello della facoltà di medicina in una zona residenziale della città nord-occidentale di Ahmedabad pochi minuti dopo il decollo, uccidendo 241 persone a bordo e almeno 29 a terra. Un passeggero è sopravvissuto.

