Solo una persona delle 242 a bordo del velivolo diretto verso Londra e caduto ad Ahmedabad è sopravvissura

Cresce il tragico bilancio delle vittime dell’incidente aereo che ha coinvolto un Boeing 787 Dreamliner di Air India, schiantatosi in una zona residenziale poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, in India. I morti nello schianto sarebbero almeno 290. Lo ha riferito alla Cnn un alto medico dell’Ospedale Civile di Ahmedabad, dove sono stati portati la maggior parte dei morti e dei feriti. L’aereo era diretto a Londra Gatwick con a bordo 242 persone. Una di loro è sopravvissuta.

India, è il primo incidente per un Boeing 787 Dreamliner

Quello di giovedì è stato il primo incidente per un Boeing 787 Dreamliner. L’azienda aeronautica statunitense era già stata coinvolta in due incidenti di suoi velivoli nel 2018 e 2019 a pochi mesi di distanza. A ottobre del 2018 il volo Lion Air 610, un Boeing 737 Max 8, precipitò nel Mare di Giava al largo delle coste dell’Indonesia pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. In quell’incidente morirono tutte le 189 persone a bordo. Cinque mesi dopo, il volo Ethiopian Airlines 302, un Boeing 737 Max 8, si schiantò dopo il decollo da Addis Abeba, in Etiopia e morirono 157 tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Boeing crolla a Wall Street: -4,79%

Dopo l’incidente in India, le azioni di Boeing sono crollate in borsa a Wall Street. Il titolo ha chiuso con un -4.79%, in controtendenza con i principali indici statunitensi che, dopo un altro aggiornamento incoraggiante sull’inflazione, hanno chiuso con lievi rialzi.

Ceo Boeing: “Condoglianze a famiglie, pieno supporto alle indagini”

“Le nostre più sincere condoglianze vanno ai familiari dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo del volo Air India 171, così come a tutti coloro che sono stati colpiti ad Ahmedabad”, ha dichiarato in un messaggio il ceo di Boeing, Kelly Ortberg. “Ho parlato con il presidente di Air India, N. Chandrasekaran, per offrire il nostro pieno supporto, e un team di Boeing è pronto a collaborare con l’indagine guidata dall’Ufficio Indiano per l’Investigazione sugli Incidenti Aerei (Aaib)”, ha spiegato. “Boeing si rimetterà all’Aaib per fornire informazioni sul volo Air India 171, in conformità con il protocollo dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile delle Nazioni Unite, noto come Allegato 13″.

