Il messaggio del Pontefice ai giovani statunitensi riuniti a Chicago

Nelle sue prime parole rivolte ai cittadini americani, Papa Leone XIV si è rivolto ai giovani su come trovare speranza e significato nella loro vita attraverso Dio e nel servizio agli altri. “Mentre vi riunite come comunità di fede, mentre festeggiate nell’arcidiocesi di Chicago, mentre offrite la vostra esperienza di gioia e di speranza, potete scoprire che anche voi siete davvero fari di speranza”, ha detto il primo papa americano in un video trasmesso sul maxischermo dello stadio di baseball dei White Sox a Chicago. L’evento, ambientato nella città natale di Leone XIV e nello stadio della sua squadra del cuore, è stato organizzato dall’arcidiocesi di Chicago in onore della sua recente elezione a Papa. Prevost ha colto l’occasione per parlare direttamente ai giovani, collegando il suo messaggio all’anno giubilare della speranza indetto da Papa Francesco.

