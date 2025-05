Al 'Rate Field' di Chicago tifosi vestiti da Pontefice e magliette a tema papale

L’elezione di Leone XIV sembra aver portato fortuna ai tifosi dei Chicago White Sox. La squadra di baseball per cui fa il tifo il nuovo Papa ha battuto i Miami Marlins per 6-2 venerdì sera, ma al ‘Rate Field’ di Chicago, l’atmosfera era festosa già prima della partita. Un omaggio al Papa è stato mostrato sul tabellone con il messaggio: “I White Sox si congratulano con orgoglio con Leone XIV, originario del South Side, nominato 268º Papa della Chiesa Cattolica Romana”, tra gli applausi del pubblico. Sugli spalti c’era un tifoso con un costume da Papa e magliette dei Sox a tema papale erano in vendita nei pressi dello stadio. “Sono orgoglioso che la persona più importante del mondo – il Papa – tifi per la mia stessa squadra”, ha detto un fan, Ariel Gonzales, mentre cucinava hot dog nel parcheggio insieme a un amico. “È un motivo d’orgoglio per me, come messicano, che il Papa sia un sostenitore convinto e sia dalla mia parte”. Un altro tifoso, Patrick Ramirez, si è appellato all’intercessione divina del Pontefice per risollevare le sorti della squadra, che lo scorso anno ha chiuso la stagione con 41 vittorie e 121 sconfitte (record negativo dell’era moderna del baseball) e quest’anno non ha iniziato troppo meglio: “Ci serve il tuo aiuto: dai un po’ di tregua a questi ragazzi. So che sono un po’ in difficoltà ultimamente, ma sono bravi ragazzi cattolici e hanno bisogno di vincere”. Robert Francis Prevost, 69 anni, il primo Papa americano nei 2.000 anni di storia della Chiesa, è nato a Chicago. Le sue origini hanno riacceso la rivalità cittadina nel baseball, dato che inizialmente si era diffusa la voce che fosse tifoso dei Chicago Cubs. Ma, in un’intervista con WGN-TV, John Prevost, fratello del Papa, ha chiarito definitivamente la questione della sua fede sportiva. E, successivamente, sono apparse testimonianze fotografiche e video di Leone XIV tra gli spalti in Gara 1 della World Series 2005, l’ultimo campionato vinto dai White Sox.

