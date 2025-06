In mezzo al conflitto, i negoziati previsti tra l'Iran e gli Stati Uniti sono stati cancellati

Una nuova ondata di missili iraniani è stata intercettata nel cielo della capitale giordana nelle prime ore di domenica, mentre Teheran ha scatenato un nuovo attacco. Israele, nel frattempo, ha lanciato un attacco esteso all’Iran domenica, colpendo direttamente l’industria energetica e il quartier generale del Ministero della Difesa. In mezzo al conflitto, i negoziati previsti tra l’Iran e gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran sono stati cancellati, mettendo in dubbio quando – e come – si potrebbe porre fine ai combattimenti.

