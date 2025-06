Oltre ad essere il capo di Stato britannico, Carlo è il capo del Commonwealth

Re Carlo III e altri membri della famiglia reale indosseranno fasce nere al braccio e sabato, durante la parata annuale per il suo compleanno, il Trooping the Colour. Ci sarà un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente aereo della Air India avvenuto questa settimana. Carlo ha richiesto questi gesti simbolici “in segno di rispetto per le vite perse, le famiglie in lutto e tutte le comunità colpite da questa terribile tragedia”, ha dichiarato Buckingham Palace.

Oltre ad essere il capo di Stato britannico, Carlo è il capo del Commonwealth, un’organizzazione di Stati indipendenti che comprende l’India e il Canada. La parata annuale per il compleanno del monarca, nota come Trooping the Colour, è una cerimonia storica ricca di sfarzo e bande militari in cui il re passa in rassegna le sue truppe sulla Horse Guards Parade, adiacente a St. James’ Park, nel centro di Londra. Tutti i membri della famiglia reale che partecipano alla parata indosseranno bracciali neri.

Il momento di silenzio avrà luogo quando il re sarà sul palco dopo aver passato in rassegna le truppe. La madre di Carlo, la regina Elisabetta II, ha osservato un momento di silenzio simile nel 2017, quando il Trooping the Colour si è svolto tre giorni dopo l’incendio che ha devastato il complesso residenziale Grenfell Tower nella zona ovest di Londra, causando la morte di 72 persone.

