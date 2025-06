Nei raid colpiti siti nucleari e militari, esplosioni anche nella capitale Teheran

Un video dell’esercito israeliano mostra aerei dell’aviazione di Tel Aviv decollare e atterrare in diversi luoghi in Israele, mentre lo Stato ebraico attaccava l’Iran. I raid hanno colpito siti nucleari e militari della Repubblica islamica, ma anche zone residenziali della capitale Teheran. “Andremo avanti per giorni“, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu.

