L'analisi del professor Margelletti dopo il bombardamento notturno

Dopo l’attacco notturno di Israele ai danni dell’Iran il mondo si interroga sul perché di tale bombardamento e sulle possibili conseguenze di un conflitto che sembra poter portare a ulteriori, tragici sviluppi, nonostante diversi leader mondiali, tra cui il segretario generale della Nato Mark Rutte, abbiano già allontanato il rischio di una guerra su scala mondiale.

Cosa succede ora

Cosa succederà ora? Sui possibili scenari si sofferma il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, interpellato da LaPresse: “Per l’Iran c’è in gioco l’esistenza del Paese come forza centrale del Medioriente, se non rispondono scompaiono dalle nazioni che contano nell’area”, spiega Margelletti, per il quale le risposte potrebbero essere plurime, “dai droni al lancio di missili, agli attacchi terroristici”. Difficile invece pensare che l’ultimo raid possa portare a nuove rivolte interne in Iran: “I palestinesi che hanno visto devastare Gaza danno la colpa ad Hamas o agli israeliani? Qui è lo stesso discorso”, argomenta Margelletti.

Perché l’attacco di Israele

Il focus si sposta poi su Israele: “La decisione israeliana di impedire al governo iraniano di avere accesso alla tecnologia nucleare è infinitamente precedente rispetto all’amministrazione Netanyahu. È da sempre. Israele è uno Stato che si sente in guerra e agisce di conseguenza”, ossera Margelletti.

Quanto alle tempistiche, aggiunge, “ci sono due aspetti”. Il primo è “politico” ed è legato all’andamento dei colloqui sul nucleare fra Iran e Stati Uniti. Il secondo invece è prettamente militare. “È vero che Israele è impegnato in un altro conflitto con Hamas”, premette Margelletti, ma “lo Stato ebraico ritiene che l’Iran sia il nemico esiziale”. “Quella di Israele sarà una campagna, non un colpo”, conclude Margelletti, “questo non è un attacco al sistema nucleare iraniano ma una campagna per diminuire in maniera fondamentale le capacità militari dell’Iran, anche a livello di leadership”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata