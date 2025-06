Così il leader della Lega: "Conto che gli Stati Uniti si facciano sentire"

Matteo Salvini ha commentato l’attacco di Israele all’Iran. “Preoccupato? Certo che sì, chi può non dirsi preoccupato? Conto che non ci sia una escalation, il diritto alla sopravvivenza di Israele è sacrosanto e l’Iran l’ha sempre messo in discussione. Per l’Iran Israele va cancellato dalla faccia della terra e questo è un problema perché lo pensavano i nazisti. Conto che Israele non estenda il conflitto e che chi può si faccia sentire, penso ad esempio agli Usa”, ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, a margine dell’inaugurazione della nuova sede della Lega di via Vespri Siciliani a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata