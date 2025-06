Il direttore Rafael Grossi: "Esorto le parti ad agire con moderazione"

Il numero uno dell’Aiea si è detto profondamente preoccupato dopo l’attacco di Israele all’Iran. “Questo sviluppo è profondamente preoccupante. Ho ripetutamente affermato che gli impianti nucleari non devono mai essere attaccati, indipendentemente dal contesto o dalle circostanze, poiché ciò potrebbe danneggiare le persone e l’ambiente”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, parlando al Consiglio dei Governatori riunito a Vienna, dove ha sede l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Grossi, che ha esortato le parti in causa ad agire con moderazione, si è poi detto pronto a valutare di persona i danni agli impianti nucleari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata