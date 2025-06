La popstar lo ha annunciato in un'intervista al famoso magazine di moda. I due stanno insieme dal 2024

Dua Lipa e Callum Turner si sposano. La popstar ha dato l’annuncio nell’intervista della prossima cover di luglio 2025 di British Vogue. La cantante 29enne ha quindi ufficializzato il fidanzamento con l’attore e modello di 35 anni con cui ha fatto il suo debutto in pubblico lo scorso 6 maggio al Met Gala 2025. I due in quell’occasione, sul red carpet di New York, si erano fatti immortalare dai fotografi mano nella mano.

Dua Lipa: “Sì, siamo fidanzati”

“Sì, siamo fidanzati. È molto emozionante, lui è come me, ed è bello sapere che la persona con cui passerai il resto della tua vita ti conosce molto bene”, ha detto Dua Lipa nell’intervista. “Voglio finire il mio tour, Callum sta girando, quindi ci stiamo godendo questo periodo. Non sono mai stata una persona che ha mai pensato seriamente a un matrimonio o sognato che tipo di sposa sarei stata. All’improvviso mi chiedo: ‘Oh, cosa indosserei?’. Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, è una sensazione davvero speciale“.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa e Callum Turner stanno insieme dal 2024. Già a gennaio di quell’anno si sono diffusi diversi rumor sulla loro presunta relazione. In seguito i due sono stati paparazzati diverse volte e già al party che segue la premiazione dei Bafta 2024 sono stati immortalati mano nella mano. Il 13 maggio la cantante ha postato per la prima volta sui social una loro foto insieme.

