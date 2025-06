Colpito anche il principale impianto di arricchimento dell'uranio del Paese, a 250 km dalla capitale Teheran

Tra i bersagli del massiccio attacco di Israele sull’Iran nella notte tra giovedì e venerdì c’è anche il sito di Natanz, il principale impianto di arricchimento dell’uranio del Paese, situato a circa 250 chilometri a sud della capitale Teheran. Preoccupazione nella comunità internazionale per un possibile aumento del livello di radiazioni nella zona, con l’Aiea (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) che ha detto di monitorare attentamente la situazione. “L’Agenzia è in contatto con le autorità iraniane in merito ai livelli di radiazioni. Siamo anche in contatto con i nostri ispettori nel Paese”, ha dichiarato su X il direttore dell’agenzia, Rafael Mariano Grossi.

Successivamente, Grossi ha specificato che “non è stato osservato alcun aumento dei livelli di radiazioni nel sito”.

“Iranian authorities have informed the IAEA that the Bushehr Nuclear Power Plant has not been targeted and that no increase in radiation levels has been observed at the Natanz site.” – DG @rafaelmgrossi https://t.co/3oDMwFZKPq

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 13, 2025