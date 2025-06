Trump dichiara di essere stato avvisato in anticipo dallo Stato ebraico. Ambasciata a Gerusalemme ordina al personale di rifugiarsi in luoghi sicuri

Il massiccio attacco di Israele contro l’Iran in cui sono stati colpiti siti nucleari e la capitale Teheran causando almeno cinque morti e l’eliminazione di alti comandanti militari e scienziati non è stato effettuato con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, con una nota. “Stasera Israele ha intrapreso un’azione unilaterale contro l’Iran. Non siamo coinvolti in attacchi contro l’Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione”, ha affermato Rubio. “Israele ci ha comunicato di ritenere che questa azione fosse necessaria per la sua autodifesa“, ha proseguito. “Il Presidente Trump e l’Amministrazione hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere le nostre forze e rimanere in stretto contatto con i nostri partner regionali. Voglio essere chiaro: l’Iran non dovrebbe prendere di mira gli interessi o il personale statunitense“, ha concluso. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti, che stavano lavorando con l’Iran per raggiungere un nuovo accordo sul programma nucleare, avevano chiesto a Israele di non procedere con l’attacco per non vanificare le trattative. Avevano in ogni caso evacuato alcune sedi diplomatiche nella regione, come in Iran, Kuwait e Bahrain.

Statement from Secretary of State Marco Rubio “Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its… pic.twitter.com/5FFesh3dkF — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2025

Trump avvisato in anticipo degli attacchi

Il presidente Usa, Donald Trump, ha comunque dichiarato a Fox News di essere a conoscenza degli attacchi israeliani contro l’Iran prima che questi avvenissero. Nei giorni scorsi, sempre secondo quanto riporta l’emittente, l’inquilino della Casa Bianca ha parlato più volte con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “L’Iran non può avere una bomba nucleare e speriamo di tornare al tavolo delle trattative. Vedremo. Ci sono diverse persone al comando che non torneranno“, ha dichiarato Trump dopo l’attacco.

Usa dispiegano difese aeree per proteggere le truppe nella regione

In seguito all’attacco, Trump ha convocato una riunione di gabinetto e ha partecipato a un vertice del Consiglio per la Sicurezza nazionale. Fonti della Difesa Usa citate dal New York Times hanno riferito che sono stati schierati sistemi di difesa aerea per proteggere gli oltre 40.000 soldati americani che si trovano in più di una decina di basi militari nella regione. Il funzionario ha tuttavia rifiutato di specificare quale ruolo avrebbero assunto gli Stati Uniti nella difesa di Israele in caso di rappresaglia iraniana.

Ambasciata Usa in Israele ordina al personale di rifugiarsi in luoghi sicuri

L’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme ha ordinato a tutti i dipendenti e alle loro famiglie di rifugiarsi in luoghi sicuri in Israele, ha riferito inoltre il New York Times citando una comunicazione ufficiale.

