Trascinato via con la forza mentre parlava la Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem

Il senatore democratico Alex Padilla è stato allontanato con la forza dagli agenti federali da una conferenza stampa a Los Angeles della Segretaria per la Sicurezza Interna Kristi Noem, e poi ammanettato. Il politico voleva fare delle domande sulle retate contro gli immigrati che hanno scatenato proteste e disordini in California e in altre zone degli Stati Uniti. Il video è stato diffuso dall’ufficio dello stesso senatore.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il senatore Alex Padilla “dovrebbe vergognarsi del comportamento infantile” che ha tenuto durante la conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, tenutasi oggi a Los Angeles. Padilla è stato allontanato dalla sicurezza con la forza. “Ha interrotto una conferenza stampa ufficiale tenuta da una segretaria di gabinetto, si è avventato imprudentemente verso il podio dove stava parlando Kristi Noem, e poi ha rifiutato di lasciare la sala e di seguire le indicazioni degli agenti di polizia”, ha scritto Leavitt su X.

Democrat Senator Alex Padilla should be ashamed of his childish behavior today.

He crashed the middle of an official press conference being held by a cabinet secretary, recklessly lunged toward the podium where @Sec_Noem was speaking, and then refused to leave the room and… pic.twitter.com/8bECY8ziVd

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 12, 2025