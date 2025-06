Trump: "Manifestanti animali, libereremo la città". Il governatore Newsom attacca: "Ha infiammato la situazione"

Non si placano le tensioni in California dove i manifestanti continuano a protestare contro le politiche migratorie del presidente americano Donald Trump. Centro dei disordini sono Los Angeles e San Francisco ma le manifestazioni nelle ultime ore si sono allargate anche ad altre città americane tra cui Atlanta, New York, Dallas e Seattle. Per fronteggiare i disordini il capo della Casa Bianca, che parla di invasione straniera, ha inviato ieri 700 Marines e circa duemila membri della Guardia nazionale.

Arresti di massa a Los Angeles dopo inizio coprifuoco

La polizia di Los Angeles ha riferito dell’avvio di “arresti di massa” a seguito dell’entrata in vigore del coprifuoco per alcune zone del centro in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump. “Diversi gruppi continuano a radunarsi sulla 1st Street fra Spring e Alameda. Si sta intervenendo su tali gruppi e sono in corso arresti di massa”, ha riferito la polizia, sottolineando che “è in vigore il coprifuoco”.

Sindaca Los Angeles impone coprifuoco dalle 20 alle 6

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha infatti annunciato poche ore fa l’imposizione del coprifuoco, valido dalle 20 ora locale di martedì (cioè circa un’ora fa) alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana). Nella conferenza stampa in cui ha annunciato la decisione, Bass l’ha motivata con l’obiettivo di “fermare il vandalismo, fermare i saccheggi”. Il coprifuoco sarà in vigore in un’area di 2,59 chilometri quadrati del centro città che comprende la zona in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump.

Newsom accusa Trump: “A Los Angeles ha infiammato situazione”

In tutto ciò resta alto anche il livello dello scontro politico con il governatore della California, Gavin Newsom, che ha accusato il presidente Usa Donald Trump di avere “infiammato una situazione esplosiva” a Los Angeles inviando i militari per “fare scena”. Newsom ha dichiarato che le proteste e i disordini a Los Angeles si stavano calmando prima che Trump aggravasse la situazione inviando 2mila membri della Guardia Nazionale e schierando più di 700 Marines. “La situazione si stava placando e si concentrava solo in pochi isolati del centro, ma questo non era ciò che voleva Donald Trump. Ha scelto ancora una volta l’escalation. Ha scelto più forza”, ha affermato Newsom. “Ha preferito la teatralità alla sicurezza pubblica”, ha concluso.

Trump: “Manifestanti animali”

Dal canto suo il tycoon non sembra voler moderare i toni e anzi rincara la dose definendo i manifestanti a Los Angeles “animali” e “un nemico straniero” durante un discorso tenuto a Fort Bragg, mentre difendeva l’impiego dell’esercito contro i dimostranti contrari alle sue retate sull’immigrazione e prometteva di “liberare” la città della costa occidentale. Trump ha utilizzato il discorso che avrebbe dovuto celebrare il 250º anniversario dell’Esercito degli Stati Uniti per denunciare i manifestanti.

Trump: “Libereremo Los Angeles e la renderemo di nuovo sicura”

Nel suo discorso, il tycoon ha assicurato che libererà “Los Angeles e la renderemo di nuovo pulita e sicura”. Ma non è tutto perché il 47° presidente americano ha poi aggiunto che non permetterà che il Paese venga “distrutto” da “un’invasione e illegalità da Terzo Mondo“.

Trump: “Europa faccia qualcosa su immigrazione prima che sia troppo tardi”

In aggiunta, Trump ha chiamato in causa i suoi alleati europei sottolineando che “l’immigrazione incontrollata porta al caos e al disordine” e che “l’Europa farebbe meglio a fare qualcosa, prima che sia troppo tardi”. Il tutto mentre alcuni media americani rivelano che l’amministrazione americana è pronta nei prossimi giorni ad avviare la deportazione a Guantanamo di migliaia di stranieri.

