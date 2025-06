Martedì la sparatoria in una scuole con 11 morti

Candele e fiori a Graz, in Austria, in memoria delle 10 persone uccise in una sparatoria avvenuta martedì nella scuola Borg Dreierschützengasse. 12 i feriti. L’aggressore invece si è tolto la vita. La scuola rimarrà chiusa per il resto della settimana. L’Austria ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale dopo quello che sembra essere l’attacco più mortale nella sua storia dal secondo dopoguerra.

