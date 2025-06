Grzegorz Braun bandito dal Parlamento polacco

L’eurodeputato di estrema destra Grzegorz Braun è stato escluso dal Parlamento della Polonia dopo aver vandalizzato una mostra LGBT nella camera bassa, il Sejm. L’incidente è avvenuto ieri, quando Braun ha strappato i pannelli espositivi di una mostra a tema LGBT creata da Teczowe Opole (Opole Arcobaleno), una ONG che promuove i diritti di gay e lesbiche.

Le immagini video diffuse sui social mostrano l’eurodeputato smantellare e spezzare i pannelli espositivi. Il presidente della Camera Szymon Holownia ha dichiarato che “non c’è posto per i teppisti nel Sejm” e ha annunciato che Braun è stato scortato fuori dalla sicurezza e bandito dall’edificio.

Il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski, ex presidente del Parlamento, ha criticato la risposta della sicurezza. “Non capisco perché le guardie di sicurezza del parlamento ancora una volta non siano riuscite ad arrestare Braun mentre distruggeva una proprietà privata”, ha affermato. Non è la prima volta che Braun si rende protagonista di episodi del genere. Lo scorso marzo l’europarlamentare è stato escluso dal Parlamento europeo fino a ottobre dopo aver interrotto un minuto di silenzio per le vittime dell’Olocausto. Aveva anche spento con un estintore la Menorah. Braun ha fondato il partito di estrema destra ‘Confederazione della Corona polacca’, diverso da Konfederacja, che nelle presidenziali del mese scorso ha preso oltre il 6%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata