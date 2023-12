Era stata accesa per la festività ebraica di Hanukkah

Un deputato di estrema destra polacco, Grzegorz Braun, ha spento con un estintore una Menorah che era stata accesa nel palazzo del parlamento di Varsavia in occasione della festa di Hanukkah. I lavori parlamentari sono stati sospesi. Il presidente del parlamento, Szymon Holownia, ha definito l’atto “assolutamente scandaloso”. “La Polonia è la patria di tutte le religioni”, ha aggiunto Holownia. Il nuovo primo ministro Donald Tusk ha definito l’incidente una vergogna e ha affermato che una cosa del genere non deve mai più ripetersi. Braun in passato ha affermato che esiste un complotto per trasformare la Polonia in uno “Stato ebraico”.

