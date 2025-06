Il presidente degli Stati Uniti con i giornalisti alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che un attacco israeliano contro l’Iran per il programma nucleare di Teheran non è imminente, ma “potrebbe verificarsi”. “Non voglio dire imminente, ma sembra che sia qualcosa che potrebbe benissimo accadere”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto di rimanere preoccupato per la possibilità che scoppi un “conflitto su vasta scala” in Medio Oriente se l’Iran non negozierà un accordo, ma che continuerà a esortare Teheran a raggiungere un accordo.

