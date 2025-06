Focus sulle difficoltà delle Nazioni Unite nell'affrontare alcune crisi nel mondo

In Vaticano Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Nel corso dei cordiali colloqui”, ha scritto la sala stampa della Santa Sede in una nota, il Pontefice ha espresso sostegno “per l’impegno delle Nazioni Unite in favore della pace nel mondo”. In particolare, ci si è soffermati sulle difficoltà che l’organizzazione incontra nell’affrontare alcune crisi in atto nel mondo, trattando anche alcune situazioni specifiche di instabilità. Dopo il Pontefice, Guterres si è incontrato con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. NO ARCHIVE

